Tunisie: BH LEASING enregistre un résultat net bénéficiaire de 2,7 MD, en 2025

11 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les états financiers de BH LEASING relatifs à l'exercice 2025 font apparaître un résultat net bénéficiaire de 2,7 millions de dinars (MD), contre 3,9 MD l'année précédente, indique la société, à l'issue de la réunion de son Conseil d'Administration, tenu, le 4 mars 2026.

« La baisse des résultats de la période par rapport à ceux de l'exercice précédent s'explique principalement par l'augmentation des charges du personnel, liée à l'application des dispositions de la nouvelle loi relative aux contrats de travail n°9-2025 du 21/05/2025, pour un montant de 1,2 MD, ainsi que par la baisse des « autres produits financiers » de 1,2 MD, consécutive à la diminution du taux de rémunération des placements », a expliqué la compagnie de leasing.

Son Conseil d'Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire (AGO) pour le 15 avril 2026, afin de statuer sur ce résultat financier.

Le résultat de l'exercice 2025 sera affecté en résultat reporté, indique encore BH LEASING.

