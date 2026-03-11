Sénégal: Pour un accès simplifie et rapide aux offres de formation - Le 3FPT lance la plateforme Catalogue

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) a lancé hier, mardi 10 mars, un nouveau produit d'offres de formation destinées aux entreprises dénommé formation catalogue. Les formations catalogue contribuent à réduire les délais de traitement des demandes. Elles permettent également d'éviter les longues procédures d'achat de formation, en offrant un accès simplifié et rapide aux offres disponibles.

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) a procédé hier, mardi 10 mars, au lancement d'un nouveau produit d'offres de formation destinées aux entreprises. Il s'agit de la formation catalogue qui constitue une innovation qui vient compléter l'entrée traditionnelle des offres par la demande. Cette nouvelle approche permet désormais une entrée par l'offre de service de formation, afin de répondre plus efficacement aux besoins des entreprises et des organisations professionnelles.

Le catalogue constitue une plateforme de visibilité pour les organismes de formation qui peuvent y présenter leurs offres. Les entreprises disposent ainsi d'un espace de consultation où elles peuvent identifier les formations pertinentes et formuler directement leurs demandes, si celles-ci correspondent à leurs besoins en renforcement de capacités. Les formations catalogue contribuent à réduire les délais de traitement des demandes.

Elles permettent d'éviter les longues procédures d'achat de formation, en offrant un accès simplifié et rapide aux offres disponibles.« Ce Catalogue constitue une innovation majeure, une réponse concrète et pragmatique aux besoins des entreprises et des organisations professionnelles. Il poursuit plusieurs objectifs, notamment mettre à la disposition des entreprises des offres de formation prêtes à l'emploi et adaptées à leurs besoins ; offrir aux opérateurs accrédités une vitrine pour valoriser leurs compétences et accroître leur visibilité et créer une dynamique de mutualisation et de dialogue entre les acteurs », a fait savoir Babo Amadou Ba , directeur général de 3 FPT.

Selon lui, ce catalogue n'est pas seulement un outil technique. Il est le symbole d'une nouvelle gouvernance de la formation professionnelle, fondée sur la transparence, l'efficacité et la digitalisation, grâce à la plateforme Smart 3FPT.Il est également poursuit-il, le reflet d'une ambition partagée : celle de bâtir un secteur privé fort, compétitif et capable de contribuer pleinement à la transformation systémique de notre pays.

« Le lancement que nous célébrons aujourd'hui marque le début d'une nouvelle étape. Ensemble, faisons de ce catalogue un instrument vivant, évolutif et utile, au service de la compétitivité de nos entreprises et du développement de notre nation », a lancé M Ba.