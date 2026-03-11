Sénégal: Soutien aux Pme - Le plan IMPACT PME lancé

Le gouvernement sénégalais a officiellement lancé, mardi, le plan IMPACT PME, un programme de transformation destiné à renforcer l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Entre réformes institutionnelles, création d'un fonds national de financement et objectif d'appuyer 200 000 structures d'ici 2026, les autorités entendent bâtir un écosystème entrepreneurial plus solide et mieux coordonné.

Le Sénégal engage une nouvelle phase dans sa politique de soutien aux petites et moyennes entreprises. Lors du lancement officiel du plan IMPACT PME, le secrétaire d'État chargé du développement des PME/PMI, Ibrahima Thiam, a présenté une feuille de route institutionnelle ambitieuse. Celle-ci s'articule autour de trois réformes majeures actuellement soumises aux plus hautes autorités de l'État. L'objectif est clair : corriger les faiblesses d'un dispositif d'accompagnement longtemps jugé fragmenté et installer davantage de cohérence dans l'action publique en faveur du secteur privé.

La première réforme prévoit la création d'un Conseil national de la PME, instance de pilotage et de concertation prévue par la loi d'orientation de 2020. Cette structure rassemblera les principaux acteurs de l'écosystème entrepreneurial administrations publiques, organisations professionnelles, institutions financières et structures d'appui afin d'assurer un suivi plus rigoureux des politiques publiques. Le Conseil aura également pour mission de reconnaître officiellement les entreprises respectant leurs obligations légales. En contrepartie, celles-ci pourront bénéficier d'un accès privilégié aux dispositifs de soutien et aux marchés publics.

Une approche incitative qui vise à accélérer la formalisation du tissu économique sénégalais. Deuxième pilier de la réforme : la création d'un Fonds national de promotion des PME. Cet instrument financier doit répondre à l'un des principaux obstacles rencontrés par les entrepreneurs : l'accès au financement.

Malgré leur rôle central dans l'économie, les PME restent souvent sous-capitalisées et peinent à obtenir des crédits auprès des circuits financiers traditionnels. Le nouveau fonds ambitionne donc de combler ce déficit structurel en proposant des mécanismes de financement plus adaptés à la réalité des petites entreprises. La troisième réforme s'inscrit dans la dynamique de rationalisation de l'action publique portée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Le gouvernement prévoit en effet de fusionner, supprimer ou rapprocher plusieurs structures parapubliques intervenant dans l'accompagnement des entreprises PME.

Pour les autorités, il s'agit de renforcer la visibilité et la compétitivité des entreprises sénégalaises, appelées à jouer un rôle clé dans la transformation économique du pays. Dans un contexte où les PME concentrent l'essentiel des emplois, formels comme informels, la réussite de cette stratégie dépendra désormais de sa mise en oeuvre concrète. Les prochains mois devraient constituer un premier test pour une politique très attendue par le monde entrepreneurial.