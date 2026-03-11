Sénégal: Ugb-en colère contre la fermeture des restaurants universitaires - Les étudiants bloquent la RN2 et menacent de déclarer le Directeur du CROUS persona non grata

Dans leur communiqué no. 00000211 du 09 mars 2026, la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) dit constater avec regret que les autorités universitaires, à l'instar du Directeur du Centre régional des OEuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS), persistent dans leur entreprise jusqu'au-boutiste, en continuant d'engager un bras de fer avec les étudiants.

« Alors que la communauté universitaire tente, tant bien que mal, de sauver l'année académique, et ce, malgré la non-satisfaction des revendications pourtant très légitimes des étudiants, ces autorités, mues par une volonté de se conformer avec des ordres iniques venant de leurs supérieurs, s'emploient à saboter la quiétude de l'université en posant des actes pour le moins inadmissibles. En effet, dans son communiqué, le Directeur du CROUS, Babacar Diop, déclare que, désormais, les restaurants universitaires seront fermés chaque fois qu'il y aura un mot d'ordre de « JST », Journées sans Tickets.

Cette mesure malvenue intervient non seulement dans un contexte où les étudiants sont déjà suffisamment éprouvés par la décision brusque de la tutelle visant à soustraire des états de paiement, un nombre considérable d'ayants droit, mais elle constitue également un affront à l'endroit de toute la communauté étudiante qui est en plein mois de Ramadan pour les musulmans et de Carême pour les chrétiens, avec toutes les implications sociales que cela comporte », lit-on dans ce communiqué.

La CESL rappelle par ailleurs que les mots d'ordre de JST constituent des moyens de lutte pacifique des étudiants. La Coordination des étudiants de Saint-Louis de déclarer que tant que le Directeur du CROUS s'avisera de fermer les restaurants universitaires à la suite d'un mouvement de grève, il sera déclaré persona non grata dans l'enceinte de l'UGB. C'est ainsi qu'ils invitent la tutelle à faire preuve de responsabilité en privilégiant le dialogue au lieu de s'évertuer à intimider les voix dissonantes dans les universités. A défaut, la CESL continuera son noble combat avec tous les moyens légitimes à sa disposition pour défendre les intérêts des étudiants.

Pour rappel, ces étudiants de Saint-Louis ont barré la RN2 dans la soirée de lundi à mardi avant d'affronter aux forces de l'ordre.