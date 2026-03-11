Congo-Brazzaville: Le président de la Fédération congolaise de football condamné à la réclusion à perpétuité

La justice congolaise a condamné Jean Guy Blaise Lionel Mayolas pour détournement de fonds et blanchiment, liés notamment à des aides versées pendant la pandémie de Covid-19.

Le président de la Fédération congolaise de football (FECOFOOT), Jean Guy Blaise Lionel Mayolas, a été condamné, lundi 9 mars, à la réclusion à perpétuité par la cour criminelle de Brazzaville. La justice congolaise le poursuivait, avec plusieurs membres de la fédération, pour détournement de fonds, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux, prise illégale d'intérêts et complicité.

Reconnu coupable, Jean Guy Blaise Lionel Mayolas a été condamné à la prison à perpétuité, tout comme l'un de ses fils. La peine est assortie d'une amende de 100 millions de francs CFA, soit environ 152 000 euros.

Un jugement rendu par contumace

La condamnation a été prononcée par contumace, le président de la FECOFOOT ne s'étant pas présenté à l'audience, rapporte la radio publique congolaise. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui et il est actuellement recherché.

Les accusations de détournement et de blanchiment remontent à la période de la pandémie de Covid-19. Selon l'enquête, plus d'un million de dollars de fonds alloués par la Fifa auraient été détournés par des hauts responsables de la fédération.

Le secrétaire général de la FECOFOOT, Bandji Mombo Wantété, et le comptable Raoul Kanda ont pour leur part été condamnés à cinq ans de prison ferme et à une amende d'un million de francs CFA chacun. Tous deux étaient présents lors de l'audience.

Aucune annonce n'a été faite concernant un éventuel intérim à la tête de la fédération.