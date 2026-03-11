Congo-Kinshasa: Les propos d'un sénateur autour du changement de la Constitution font polémique

Lors d'un point presse le 7 mars, le sénateur Modeste Bahati, allié du camp présidentiel, avait laissé entendre qu'il était contre toute révision de la Constitution congolaise. Une sortie médiatique qui a lancé une polémique alors que l'entourage du chef de l'État évoque régulièrement une telle modification. Mais, mardi 10 mars, le sénateur est revenu sur sa déclaration.

L'honorable Modeste Bahati a voulu clarifier ses propos. « Ma réponse a été mal comprise lorsque je disais qu'il faut d'abord changer de mentalités avant de changer la Constitution », ajoutant que « nulle part, il est sorti de ma bouche que je m'opposais à la modification de la Constitution. J'avais plutôt suggéré qu'on en débatte dans le cadre de l'Union sacrée de la Nation ».

Il évoque des propos sortis de leur contexte et son parti dénonce une cabale contre son chef alors qu'une pétition circule du côté des sénateurs. Son initiateur, l'honorable Dany Kabonbo, avait évoqué un manque de respect vis-à-vis du président Félix Tshisekedi et réclamé le départ de Modeste Bahati de son poste de vice-président de la chambre haute.

« La modification de la Constitution, c'est un sujet sensible au sein de l'Union sacrée », confie un expert. Un autre politologue congolais ajoute que dire « ouvertement que l'on est contre toute révision dans le camp présidentiel est un risque politique ». Surtout à quelques jours de la prochaine rentrée parlementaire, prévue le 16 mars.