Congo-Kinshasa: Goma visée par une attaque de drones qui aurait fait trois morts, selon l'AFC/M23

Deux explosions ont été entendues dans la nuit de mardi à mercredi 11 mars dans la ville de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Des drones auraient visé cette ville sous contrôle du groupe armé AFC/M23, soutenu par le Rwanda voisin. Une attaque qui a fait des victimes, dont un personnel humanitaire français. Le groupe armé évoque trois morts.

Au moins deux explosions ont été entendues cette nuit dans la ville de Goma. Selon plusieurs sources, il s'agirait de deux drones. Le premier aurait terminé sa course dans le lac Kivu et le second serait tombé sur une habitation.

L'AFC/M23, groupe rebelle qui tient la ville, donne le bilan de trois morts. Selon nos informations, un corps a été retrouvé dans la maison touchée. Il s'agirait d'un membre du personnel du système des Nations unies, plus précisément de l'Unicef, de nationalité française. L'ONU n'a pour le moment pas commenté cette information.

Des officiels habitent là

Le complexe touché se trouve près du lac Kivu, dans le quartier de Katindo, central de la ville de Goma. C'est un lieu où plusieurs officiels et anciens officiels ont des habitations qui se situe à moins de 500 mètres de la maison d'Olive Kabila, la femme de l'ancien président Joseph Kabila qui a été condamné à mort par la justice congolaise en raison de ses liens avec la rébellion de l'AFC-M23. Cette dernière accuse Kinshasa d'être l'auteur de l'attaque.