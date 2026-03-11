Sud-Soudan: L'armée fait une incursion à Akobo, bastion de l'opposition armée, avant d'en être repoussée

Au Soudan du Sud, l'armée du président Salva Kiir est entrée brièvement dans la ville d'Akobo mardi 10 mars, avant d'en être repoussée par les forces d'opposition. Frontalière de l'Éthiopie, Akobo, dans l'État du Jonglei, a été un bastion du mouvement de Riek Machar lors de la guerre civile en 2013. Après un ultimatum des autorités, Akobo s'est vidée de sa population ce weekend, en prévision de l'offensive gouvernementale.

Après l'expiration de son ultimatum lundi 9 mars, et malgré les critiques, l'armée sud-soudanaise a avancé sur Akobo comme prévu, et atteint le centre-ville en début d'après-midi mardi.

Le porte-parole de l'armée, le général Lul Ruai Koang, a publié des photos sur les réseaux sociaux, montrant des soldats accompagnés de James Kueth Makuach, un responsable local rallié au camp de Salva Kiir. L'officiel a appelé les civils à revenir, assurant que le calme allait désormais régner.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais vers 16 h, les forces d'opposition ont lancé une attaque, forçant le retrait des troupes gouvernementales de la ville. Selon la presse locale, trois civils sont morts lors de ces affrontements. Le militant de la société civile Edmund Yakani a condamné « les confrontations en cours pour le contrôle d'Akobo », et s'est inquiété du sort des civils déplacés à de multiples reprises lors du conflit.

La grande majorité des 270 000 civils d'Akobo ont en effet fui ce weekend, et les humanitaires ont été évacués. Désertée, la ville a été pillée avant l'arrivée des troupes gouvernementales.

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a regretté dans un communiqué le pillage de l'hôpital par des « assaillants non-identifiés ».