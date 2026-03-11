Burkina Faso: Un nouveau projet pour accélérer la transformation du secteur agricole

communiqué de presse

OUAGADOUGOU — La Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un projet d'un montant total de 215,9 millions de dollars (environ 118,7 milliards de FCFA), destiné à soutenir le développement du secteur agricole. Le Projet d'appui à la transformation de l'agriculture au Burkina Faso s'inscrit dans les priorités nationales en matière de sécurité alimentaire, de création d'emplois et de promotion du secteur privé.

Le nouveau projet mettra l'accent sur le développement de chaînes de valeur agricoles prioritaires, notamment le riz et le maïs, en soutenant l'amélioration de la productivité, la modernisation des infrastructures de transformation et un meilleur accès aux marchés. Il contribuera également à lever les contraintes liées au financement afin de favoriser l'investissement privé et l'adoption de nouvelles technologies.

Une attention particulière sera accordée à l'inclusion des femmes et des jeunes, pour renforcer leur participation aux chaînes de valeur agricoles et soutenir la création d'emplois durables en milieu rural.

« L'agriculture demeure un pilier central de l'économie burkinabè et un levier essentiel pour la sécurité alimentaire et la résilience des populations rurales. A travers ce projet, la Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner le Burkina Faso dans la transformation de son secteur agricole, pour une croissance plus inclusive et durable », explique Hamoud Abdel Wedoud Kamil, Représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso.

Mis en oeuvre en étroite collaboration avec les autorités nationales, les acteurs du secteur privé et les parties prenantes décentralisées, pour garantir une appropriation forte et des résultats durables, le projet couvrira quatre régions sur les dix-sept que compte le pays. Ces zones ont été retenues en raison de leur potentiel agricole, de la présence de chaînes de valeur prioritaires - notamment le riz et le maïs - ainsi que des possibilités du passage à l'échelle des interventions déjà mises en oeuvre dans le cadre du Projet de résilience et de compétitivité agricoles (PReCA), financé par la Banque mondiale.