Congo-Brazzaville: Délinquance faunique - Treize trafiquants de trophées d'espèces animales protégées interpellés en 2025

Les services de la gendarmerie nationale et ceux du ministère de l'Economie forestière, avec la collaboration technique du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage (PALF) ont présenté, à Brazzaville, le rapport bilanciel 2025 des opérations de démantèlement de plusieurs réseaux de trafiquants d'animaux sauvages protégés par la loi 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées.

Sept opérations avaient été réalisées en 2025 au cours desquelles des trafiquants de produits de la faune ont été interpellés dans plusieurs localités de la République du Congo. Au total, treize trafiquants avaient été pris en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation des trophées d'espèces animales intégralement protégées.

Ainsi, sur les treize personnes interpellées en 2025, toutes ont été placées derrière les barreaux dont quatre condamnés à la prison ferme grâce à la justice qui n'est pas restée en marge de la lutte pour la préservation des espèces en voie de disparition. A ces condamnations, s'ajoutent celles de six autres trafiquants qui ont écopé d'une prison ferme en 2025 portant sur des affaires des années 2024 et 2023.

Les médias très engagés dans cette lutte ne sont pas restés en marge. Ils ont relayé, durant cette année, les informations inhérentes à ces arrestations et condamnations fermes pour dissuader tous les trafiquants présumés ou avérés. Les produits saisis en grande quantité, au cours de cette période, ont été les ivoires d'éléphant, les peaux de panthère et les écailles de pangolin géant. Sur cette liste s'ajoute un bébé chimpanzé vivant sauvé des mains d'un trafiquant faunique.

Les espèces animales comme l'éléphant, la panthère, le chimpanzé et autres connaissent une diminution importante à travers le monde. La République du Congo, pleinement consciente de ces faits, a pris depuis 2008 une résolution ferme pour protéger ses espèces animalières en voie d'extinction. D'où des sanctions à l'endroit de tous ceux qui contreviennent à la loi sur la protection de la faune sauvage.

Signalons que l'article 27 de la loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 dispose : « L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces animales intégralement protégées, ainsi que leurs trophées sont strictement interdits, sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction ».