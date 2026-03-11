Congo-Brazzaville: Délinquance faunique - Treize trafiquants de trophées d'espèces animales protégées interpellés en 2025

11 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fortuné Ibara

Les services de la gendarmerie nationale et ceux du ministère de l'Economie forestière, avec la collaboration technique du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage (PALF) ont présenté, à Brazzaville, le rapport bilanciel 2025 des opérations de démantèlement de plusieurs réseaux de trafiquants d'animaux sauvages protégés par la loi 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées.

Sept opérations avaient été réalisées en 2025 au cours desquelles des trafiquants de produits de la faune ont été interpellés dans plusieurs localités de la République du Congo. Au total, treize trafiquants avaient été pris en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation des trophées d'espèces animales intégralement protégées.

Ainsi, sur les treize personnes interpellées en 2025, toutes ont été placées derrière les barreaux dont quatre condamnés à la prison ferme grâce à la justice qui n'est pas restée en marge de la lutte pour la préservation des espèces en voie de disparition. A ces condamnations, s'ajoutent celles de six autres trafiquants qui ont écopé d'une prison ferme en 2025 portant sur des affaires des années 2024 et 2023.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les médias très engagés dans cette lutte ne sont pas restés en marge. Ils ont relayé, durant cette année, les informations inhérentes à ces arrestations et condamnations fermes pour dissuader tous les trafiquants présumés ou avérés. Les produits saisis en grande quantité, au cours de cette période, ont été les ivoires d'éléphant, les peaux de panthère et les écailles de pangolin géant. Sur cette liste s'ajoute un bébé chimpanzé vivant sauvé des mains d'un trafiquant faunique.

Les espèces animales comme l'éléphant, la panthère, le chimpanzé et autres connaissent une diminution importante à travers le monde. La République du Congo, pleinement consciente de ces faits, a pris depuis 2008 une résolution ferme pour protéger ses espèces animalières en voie d'extinction. D'où des sanctions à l'endroit de tous ceux qui contreviennent à la loi sur la protection de la faune sauvage.

Signalons que l'article 27 de la loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 dispose : « L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces animales intégralement protégées, ainsi que leurs trophées sont strictement interdits, sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction ».

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.