Congo-Brazzaville: Mois de la femme - La Fondation Burotop Iris édifie son personnel féminin à la santé mentale et à la résilience

La Fondation Burotop Iris a organisé, le 7 mars à Brazzaville, une master class consacrée aux femmes des sociétés du groupe Burotop. L'initiative, conduite par sa présidente Diana Attye, visait à sensibiliser les collaboratrices à l'importance de la santé mentale et de la résilience dans leur parcours professionnel.

La santé mentale dans le parcours professionnel revêt une importance cruciale. En effet, le bien-être psychologique, l'équilibre mental et la santé psychique sont des éléments essentiels à prendre en compte pour garantir des services professionnels de qualité.

Par ailleurs, en milieu de travail, la résilience individuelle permet de minimiser la souffrance et de surmonter les épreuves professionnelles. Elle est intimement liée à la résilience du groupe qui assure le soutien social au travers des relations sociales et professionnelles : reconnaissance du travail, respect, écoute.

La responsable des opérations à Burotop Iris, Romaine Gangoyi, a ouvert les débats en expliquant le choix de ce thème. « Nous avons choisi de sensibiliser le personnel féminin à la santé mentale et à la résilience, car ces femmes assument souvent des responsabilités multiples génératrices de stress et de fatigue émotionnelle. Parler de santé mentale, c'est valoriser le bien-être de la femme au sein de l'entreprise. L'autonomisation féminine passe inévitablement par la protection de son équilibre psychologique », a-t-elle indiqué.

Le coach en insertion professionnelle, Tendra Obeni, est intervenue pour lier productivité et santé des équipes. Elle a dispensé des conseils pratiques pour gérer le stress et prévenir les troubles mentaux. « Nous avons abordé un sujet crucial pour la santé mentale et la résilience professionnelle des femmes. Dans une société où le capital humain est primordial, la productivité dépend directement de la santé de nos équipes. Il était enrichissant de partager les clés pour écouter son corps, maîtriser la gestion du temps et la planification, et prévenir les maladies affectant la santé mentale », a-t-elle déclaré.

Les participantes, issues de diverses entités du groupe Burotop telles que MBTP, Celec, Prima Market, Burotop Iris, ITE et Proglass ont salué la pertinence de ces apports. Désirée Ibata, l'une d'elles, a témoigné : « Cette master class s'est avérée très enrichissante. Les connaissances acquises nous permettront de mieux gérer les difficultés et de renforcer notre résilience professionnelle ». De même une autre participante, Alaine Ndinga, a commenté : « Excellente initiative! Il est essentiel que les organisations soutiennent la santé mentale de leurs employés et fournissent des stratégies pratiques pour réduire le stress ».

Signalons que de nombreux dirigeants d'entreprise reconnaissent que l'attitude consciente et inconsciente (Confiance contre peur et insécurité) peuvent être transférées à l'équipe. En période d'incertitude, les gens ont surtout besoin de confiance et d'espoir qui se manifestent, par exemple, par une vision positive de leur propre avenir. Mais la capacité à percevoir le bonheur de l'instant présent et à identifier de nombreuses raisons de ressentir des émotions positives au quotidien est également un moteur essentiel de la résilience et de l'augmentation du quotient d'intelligence positive.