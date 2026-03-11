Gabon: Jeunesse gabonaise et drogues - A quand la prise de conscience ?

La récente tragédie survenue à Libreville a profondément choqué l'opinion publique. Un jeune lycéen a mis fin à ses jours en se jetant d'une passerelle, après avoir été soupçonné ou accusé, c'est selon, de trafic de stupéfiants, notamment de « cobols ». Derrière ce geste désespéré se cache une réalité bien plus large et inquiétante : la dérive d'une partie de la jeunesse face à la drogue, à la pression sociale et aux choix irréfléchis qui peuvent compromettre toute une vie.

L'adolescence est une période marquée par la recherche d'identité, l'influence des pairs et parfois une certaine insouciance. Dans ce contexte, certains jeunes se retrouvent attirés par des comportements à risque, dont la consommation ou le trafic de drogues. Ce qui peut commencer comme une simple curiosité, un défi entre amis ou un moyen rapide de gagner de l'argent peut rapidement se transformer en piège destructeur.

Les stupéfiants ne détruisent pas seulement la santé physique et mentale, ils détruisent aussi les rêves, les projets et l'avenir. Pour de nombreux jeunes, l'entrée dans cet univers s'accompagne d'un engrenage : fréquentations douteuses, problèmes scolaires, conflits familiaux et parfois démêlés avec la justice. Trop souvent, ils ne mesurent pas les conséquences de leurs actes. L'inconscience du moment peut alors conduire à des décisions irréversibles.

Mais cette tragédie révèle également une autre réalité : la pression morale et la honte que certains jeunes ressentent lorsqu'ils pensent avoir déçu leurs parents ou leur entourage. Pour beaucoup de familles africaines, les parents investissent énormément d'espoir dans la réussite scolaire de leurs enfants. Lorsque ces derniers s'écartent de ce chemin, la culpabilité peut devenir écrasante. Malheureusement, certains jeunes n'ont ni les outils ni l'accompagnement nécessaires pour affronter ces moments de crise.

Face à cette situation, il devient urgent de renforcer la prévention. L'école, la famille, les communautés et les autorités doivent travailler ensemble pour sensibiliser les jeunes aux dangers réels de la drogue et aux conséquences de certains choix. L'éducation, le dialogue et l'encadrement restent les meilleurs remparts contre ces dérives.

Il est également essentiel d'offrir aux jeunes des espaces d'écoute et de soutien psychologique. Beaucoup d'entre eux traversent des périodes de doute, de peur ou de pression intense sans savoir vers qui se tourner. Leur rappeler qu'une erreur, aussi grave soit-elle, ne doit jamais être la fin de tout est fondamental.

La disparition tragique de ce lycéen doit servir d'alerte et de leçon collective. Elle nous rappelle que derrière chaque statistique se cache une vie, une famille et un avenir qui aurait pu être différent.

La jeunesse a besoin d'être guidée, soutenue et protégée pour ne pas se perdre dans des chemins qui mènent trop souvent à la destruction.

Préserver l'avenir de nos jeunes, c'est aussi leur apprendre que chaque décision compte, et que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours des solutions autres que le désespoir.