Congo-Kinshasa: Mustafa Rawji, le jeune patron de Rawbank est l'Homme de l'Année 2025 de Confidentiel Afrique

Pour le magazine international Confidentiel Afrique, après avoir désigné respectivement le banquier international ivoirien Tidjane THIAM en 2023 et le Premier ministre sénégalais Ousmane SONKO en 2024, l'Homme de l'Année 2025 est le Congolais d'origine indienne, Mustafa RAWJI. Sur une liste d'une vingtaine de personnalités africaines, s'activant dans les secteurs des hydrocarbures, des industries extractives, de la finance, de la gouvernance sociale et numérique, des fintech, de l'écologie et de la diplomatie solidaire, le profil retenu est celui du jeune entrepreneur Mustafa RAWJI (46 ans), patron de la méga banque RAWBANK. Confidentiel Afrique dresse son portrait aux forts marqueurs.

De Kinshasa aux grandes places financières internationales, Mustafa Rawji s'est construit un parcours remarquable. Ce génie des temps modernes pilote actuellement Rawbank, la première institution bancaire en République démocratique du Congo (RDC), tout en développant les activités du Groupe familial Rawji.

Dans les milieux financiers de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), le nom de Mustafa Rawji, actuel Directeur général de Rawbank, jouit d'une réputation solidement bâtie sur l'excellence. Né en 1979 à Kinshasa dans une famille d'origine indienne, il s'impose comme l'un des acteurs les plus influents du secteur bancaire et industriel du pays, bâtissant un empire qui dépasse les frontières nationales.

Manager et philanthrope aux bons codes

Diplômé du Babson College de Boston aux Etats-Unis, institution réputée pour son expertise en entrepreneuriat et en finance, Mustafa Rawji a acquis des compétences qui lui ont ouvert, très tôt, les portes des grandes places financières mondiales. Son parcours l'a conduit successivement à Genève chez Calyon Bank, à Paris au Crédit Agricole, puis à Dubaï au sein de HSBC, où il a développé une expertise en Corporate, Investment & Merchant Banking. Ces expériences lui ont permis de comprendre les rouages complexes du système bancaire mondial et de se forger une vision stratégique qu'il appliquera plus tard au contexte congolais.

Après son parcours à l'international, il s'engage pleinement en 2009, à la Rawbank, institution bancaire fondée par la famille Rawji, sept ans plutôt. Il y gravit les échelons, occupant tour à tour les fonctions de Secrétaire général adjoint, Président du comité des crédits, Directeur du développement stratégique, puis Directeur Général Adjoint. En 2020, il accède à la fonction de Directeur Général, consacrant ainsi une progression fondée sur la compétence et la discipline. Sous sa direction, Rawbank devient la première banque de la RDC, avec plus de 5 milliards de dollars d'actifs, soit 35 % de part de marché, avec plus de 1 800 employés et plus de 100 agences.

Un conglomérat diversifié

Rawbank sert sa clientèle à travers trois grands segments : Corporate & Investment Banking, Commercial Banking et Retail Banking. Mustafa Rawji a impulsé une dynamique de transformation digitale, notamment à travers la plateforme ILLICOCASH, qui favorise l'inclusion financière et renforce la résilience des écosystèmes économiques congolais. Cette orientation traduit une volonté de moderniser le secteur bancaire, tout en répondant aux besoins concrets de la population et des entreprises locales. Au-delà de la banque, la famille Rawji a construit un véritable conglomérat industriel, avec plusieurs branches d'activités. BELTEXCO domine la distribution alimentaire, MARSAVCO s'impose dans la savonnerie et les cosmétiques, PRODIMPEX assure l'importation de véhicules et la représentation de grandes marques internationales, tandis que RAFI opère dans les activités portuaires.

A cela, s'ajoutent des entreprises dans l'assurance (RAWSUR), l'électricité et l'électronique (PROTON), l'immobilier, les mines et la logistique. Cette diversification témoigne d'une stratégie d'intégration verticale et horizontale, consolidant la position du groupe comme acteur incontournable de l'économie congolaise. Le Groupe Rawji ne se limite pas au territoire congolais. Il est présent en Allemagne, en Afrique du Sud, à Dubaï, en Belgique, en Chine, en Ouganda et en Inde. Cette implantation internationale reflète une ambition globale, tout en affirmant une identité « Made in RDC », sous le leadership de Mustafa Rawji, qui est devenu une figure de l'entrepreneur africain moderne, capable de conjuguer enracinement local et ouverture mondiale.

Chez Mustafa Rawji, la réussite économique ne se dissocie pas de l'engagement social. A travers la Fondation Rawji, il soutient des initiatives dans l'éducation, la santé et le développement communautaire. Mustafa Rawji siège également au Conseil consultatif international de l'Atlantic Council à Washington et est par ailleurs membre de la Coalition des chefs d'entreprise africains dans le cadre du Pacte mondial des Nations unies.

Issu de la quatrième génération d'une famille établie de longue date en RDC, Mustafa Rawji ne se contente pas de préserver l'héritage. Il le transforme en un moteur de croissance et d'innovation. Sa trajectoire rappelle que le succès ne se construit pas en un jour, mais sur plusieurs années, avec discipline, stratégie et vision. Plus qu'un dirigeant bancaire, Mustafa Rawji est le symbole d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, qui contribuent à structurer l'économie congolaise et africaine en général.