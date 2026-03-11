Sénégal: Littérature et culture - Dakar abrite le 70e anniversaire du 1eᣴ congrès international des écrivains et artistes noirs

11 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

La capitale sénégalaise abritera le 70e anniversaire du 1eᣴ congrès international des écrivains et artistes noirs. Ce rendez-vous scientifique qui aura lieu du 19 au 22 septembre 2026 au Musée des Civilisations noires réunira écrivains, artistes, chercheurs et acteurs culturels du continent africain et de sa diaspora.

Il y a soixante-dix ans, à la Sorbonne, des écrivains et artistes noirs venus des quatre coins du monde se réunissaient pour la première fois. Leur objectif était d'affirmer une unité culturelle et de dénoncer la colonisation. C'était le 1eᣴ Congrès international des écrivains et artistes noirs, un acte fondateur qui résonne aujourd'hui avec une force renouvelée.

« C'est dans cet héritage que s'inscrit ce 70e anniversaire organisé par Présence Africaine en partenariat avec le Musée des Civilisations et différents autres partenaires. Ce congrès aura lieu du 19 au 22 septembre 2026 au Musée des Civilisations noires », renseignent les organisateurs dans un communiqué qui nous est parvenu.

Les discussions s'articuleront selon le document autour de trois temps, à savoir les héritages du Congrès de 1956 mais aussi les richesses de la culture négro-africaine. Il s'agira pour eux de faire aussi un état des lieux de la crise culturelle actuelle au travers des réalités contemporaines du continent comme de sa diaspora. Ce congrès sera l'occasion de définir les voies de demain pour les écrivains et artistes noirs, à l'aune des bouleversements liés au numérique et à l'intelligence artificielle.

Lire l'article original sur Le Soleil.

