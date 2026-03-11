Sénégal: Saraya - Plusieurs sites d'orpaillage clandestin démantelés

Plusieurs sites d'orpaillage clandestin ont été anéantis à Saraya par les éléments de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières. Selon une note de la gendarmerie, publiée mercredi, au total 31 dragues ont été détruites lors de cette opération.

Dans le cadre de ses missions de sécurisation, le détachement du Groupes d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARCI 2), en poste avancé au village de Saeinsoutou, a mené, dans la journée du 7 mars 2026, une opération de démantèlement de sites d'orpaillage clandestin.

En effet, d'après une note de la gendarmerie, à la suite d'un renseignement faisant état d'activités d'orpaillage clandestin avec dragues sur la rive sénégalaise du fleuve Falèmé, respectivement à Saeinsoutou, Bandikoto, Bountou et Bagué, une opération de destruction de 31 dragues a été effectuée dans les différentes localités précitées.

Il s'agit en réalité de 27 dragues détruites entre les villages de Saeinsoutou et Bandikoto et de 4 autres détruites à hauteur du village de Bountou. Selon la même source, d'autres activités de proximité ont émaillé cette mission, notamment un entretien avec le chef de village de Bountou qui a magnifié l'action de la gendarmerie nationale dans la zone.