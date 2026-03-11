Sénégal: Tournoi qualificatif au mondial féminin 2026 - Le Sénégal débute face aux États-Unis, à 21 heures

Le Sénégal démarre, ce soir à San Juan, à Porto Rico, son tournoi qualificatif au Mondial 2026 en Allemagne, par une rude opposition contre les États-Unis. Les joueuses de Cheikh Sarr sont déjà prêtes pour la conquête de l'une des trois places.

L'équipe nationale féminine de basket-ball du Sénégal affrontera ce soir (21 h) celle des États-Unis à San Juan en ouverture des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde en Allemagne. Un match délicat pour les Lionnes qui jouent contre la première sélection nationale au classement Fiba et championne du monde de la dernière édition en 2022.

Le défi est grandissime pour les filles de Cheikh Sarr qui ont envie de jouer leurs chances. Sachant que le Sénégal n'a jamais fait trembler les États-Unis en six confrontations. Avec leurs onze titres en Coupe du monde, les Américaines aborderont ce tournoi des barrages avec leur statut de championnes et entendent sauvegarder leur titre.

C'est donc la première partie du Mondial allemand qui démarre ce soir sur les terres de Porto Rico pour le groupe B. Et la bataille pour la conquête des trois places de qualification issues du groupe sera épique. Derrière les États-Unis qui ont déjà validé leur ticket à la faveur de leur victoire au dernier Mondial, trois autres places sont à pourvoir. Et même face à un adversaire déjà qualifié, les protégées du coach Sarr ont conscience de l'enjeu qui les attend ce soir.

Le sélectionneur national compte sur son effectif de 12 joueuses engagées pour ce tournoi qualificatif de Porto Rico. Et parmi celles-ci, Mame Khoudia Fall, pensionnaire de l'Asc Ville de Dakar, est la seule basketteuse issue du championnat local. Déjà sur place, les échos sont favorables quant à la bonne condition de séjour du groupe qui a repris aussitôt après ses entraînements préparatifs. Et à en croire la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb), le groupe vit dans une ambiance parfaitement sereine et attend son entrée en lice.