Ile Maurice: Le Premier ministre appelle les étudiants à bâtir l'avenir du pays

À l'occasion du 58e anniversaire de l'Indépendance et du 34e anniversaire de la République, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a adressé un message aux étudiants, les invitant à réfléchir au parcours du pays depuis 1968 et à s'engager en faveur des valeurs du thème national : «In Peace, Justice and Liberty».

Il a rappelé que l'indépendance proclamée le 12 mars 1968 au Champs-de-Mars, à Port-Louis, symbolise le courage d'une nation décidée à tracer son propre destin. Le chef du gouvernement a également encouragé la jeunesse à se préparer aux défis à venir -- notamment le changement climatique, la sécurité alimentaire et la lutte contre la drogue -- tout en misant sur l'innovation et les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, qu'il considère comme un futur pilier de l'économie mauricienne. Il a enfin exhorté les étudiants à faire preuve d'intégrité, d'honnêteté et d'excellence pour contribuer à bâtir l'avenir de Maurice.