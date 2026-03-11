Ile Maurice: Jean Dany Noyau arrêté après plusieurs jours de cavale

La cavale de Jean Dany Noyau, un habitant de Cité La Cure, a pris fin aujourd'hui, mercredi 11 mars. Cet homme de 30 ans a été interpellé par la police dans sa localité, mettant ainsi un terme à plusieurs jours de recherches menées par les forces de l'ordre.

Le détenu s'était évadé de l'Open Prison de Richelieu le samedi 7 mars. Alertées de sa disparition, les autorités avaient rapidement enclenché des recherches afin de le retrouver. Après quatre jours de fuite, les policiers sont finalement parvenus à le localiser et à procéder à son arrestation dans la région où il réside. Jean Dany Noyau purgeait une peine d'emprisonnement à la suite d'une condamnation pour vol. Il avait comparu en cour le 16 février dernier, où il avait été condamné à une peine de sept mois de prison.

L'homme avait été admis à l'Open Prison de Richelieu le 4 mars 2026 pour purger sa peine. Toutefois, quelques jours seulement après son incarcération, il avait réussi à quitter l'établissement pénitentiaire sans autorisation, déclenchant ainsi une opération de recherche pour le retrouver. Selon les informations disponibles, la date de sa remise en liberté était initialement fixée au 28 septembre 2026.