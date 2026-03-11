Ile Maurice: Horaires étendus du Metro Express ce 12 mars

À l'occasion des célébrations du 58e anniversaire de l'Indépendance de Maurice, le Metro Express adaptera ses horaires ce jeudi 12 mars afin de faciliter les déplacements du public vers les festivités prévues à Champs-de-Mars, à Port-Louis.

Les services seront prolongés sur la ligne principale (Ligne 1) pour permettre aux spectateurs d'assister aux activités et spectacles organisés dans la capitale sans avoir à se soucier des embouteillages ou du stationnement.

Les derniers départs sont prévus à 21 h :

depuis la station de la Place-d'Armes, à Port-Louis ;

depuis la station de Curepipe Central.

Les autorités précisent toutefois que cette extension de service concerne uniquement la Ligne 1. Aucun prolongement d'horaire n'est prévu sur la Ligne 2, reliant Rose-Hill à Réduit. Les usagers sont encouragés à privilégier le métro pour se rendre dans la capitale et profiter des célébrations de la fête nationale.