Ile Maurice: Rs 9 M de cannabis saisis

Une importante opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a mené à une saisie significative de cannabis à Quatre-Bornes lundi, vers 19 h 20. Un planteur de 46 ans, soupçonné d'être impliqué dans la culture et la distribution de drogue, a été arrêté après une perquisition à son domicile. Les policiers ont découvert plusieurs kilos de cannabis, graines et un nombre important de plants cultivés. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à environ Rs 9 millions.

L'ADSU a procédé à une fouille approfondie des lieux dans le cadre d'une enquête portant sur drug dealing with aggravating circumstances, notamment possession de cannabis dans l'intention de vendre et soupçons de trafic. Plusieurs éléments compromettants ont été découverts. Les policiers ont d'abord mis la main sur un sac en plastique bleu contenant 2,9 kg de cannabis, 40,68 g de cannabis dans un bocal en verre, et 19,91 g de graines de cannabis dans un conteneur au couvercle rouge et blanc. Les policiers ont également récupéré 200 g de plants de cannabis, ce qui vient renforcer les soupçons liés à la culture de cette drogue.

Mais la découverte la plus importante concerne une culture de cannabis sur la propriété. Les officiers ont recensé 164 plants de taille variant de 9 cm à 84 cm de hauteur. Cette découverte laisse penser que la culture était organisée et entretenue depuis un certain temps. Les policiers ont également saisi une balance électronique, souvent utilisée pour peser et préparer la drogue destinée à la vente. Une somme de Rs 7 550, soupçonnée d'être le produit de la vente de drogue, a également été retrouvée sur les lieux et saisie.