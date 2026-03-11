Ile Maurice: Les commissaires concluent à la mort accidentelle de trois chevaux

11 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Didier Simanarain

Les commissaires de la Horse Racing Integrity Division ont pris leur temps, mais ils n'ont rien trouvé d'anormal dans les enquêtes ouvertes sur les décès de Bestday Of Mylife (écurie Daby), Sylvan Warrior (écurie Foo Kune) et Willie John (écurie R.Gujadhur), initiées le 10 février selon le communiqué émis par la Gambling Regulatory Authority.

Le premier nommé avait succombé à ses blessures en janvier après avoir heurté une structure en béton suite à une escapade à sa rentrée à l'écurie depuis le trotting track du Champ-de-Mars. Triste fin également pour Sylvan Warrior, nouvelle unité de l'écurie Foo Kune, qui avait chuté lourdement et s'était fracturé le crâne alors qu'il était à la marche à la rue Shakespeare le 6 février. La nature turbulente du coursier - il était encore un entier - et l'inexpérience de son palefrenier auraient contribué à la tragédie.

Quant à Willie John, il avait été découvert inanimé dans son box au centre privé de PosteLafayette le 2 février. Selon les témoignages recueillis, rien ne pouvait laisser présager sa mort, la piste d'une crise de colique ayant été écartée. L'ancien pensionnaire de l'écurie Rameshwar Gujadhur aurait , semble-t-il, succombé à un arrêt cardiaque.

Aucune autopsie n'a pu cependant être pratiquée, le coursier ayant été enterré avant l'enquête. Il a été rappelé à l'entraîneur Subiraj Gujadhur qu'il se devait d'informer les commissaires du décès de ses coursiers sous 48 heures, afin qu'ils puissent décider de la marche à suivre avec la vétérinaire réglementaire, la Dr Marie-Claire Domaingue.

