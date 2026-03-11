Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public lève 22 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Pour faire face à ses besoins budgétaires, la Guinée Bissau, par le truchement de son trésor Public, a levé le mardi 10 mars 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 22 milliards FCFA à la suite de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 167 jours, 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 20 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions des investisseurs s'est élevé à 91,651 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 458,26%. Le montant des soumissions retenu est de 22 milliards FCFA et celui rejeté 69,651 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 24%.Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,96% pour les bons de 167 jours, 6,73% pour ceux de 364 jours et 8,97% pour les obligations.

L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 24 août 2026 pour les BAT de 167 jours et au 9 mars 2027 pour ceux de 364 jours. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons. L'émetteur compte aussi rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 11 mars 2029. Il procédera au paiement des intérêts par an au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.