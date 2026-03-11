Sénégal: La Police nationale et l'Institut Cervantes signent un partenariat pour la formation en espagnol de ses agents

Dakar — La direction générale de la Police nationale du Sénégal et l'Institut Cervantes - le centre culturel espagnol - de Dakar ont signé, ce mercredi, une convention de partenariat prévoyant l'organisation de cours d'espagnol à l'intention du personnel de la police sénégalaise, a constaté l'APS.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du directeur général adjoint de la Police nationale, le contrôleur général de police Abdou Wahab Sall, et de la directrice de l'Institut Cervantes de Dakar, Concha Barceló Estevan, accompagnés de leurs collaborateurs. Cette convention prévoit l'organisation de cours d'espagnol directement dans les installations de la Police nationale au bénéfice d'agents provenant de différentes directions et services.

"La cérémonie de ce jour va constituer un tournant historique dans nos relations et permettre de les formaliser, de les raffermir et de les approfondir", s'est félicité le directeur général adjoint de la Police nationale. Selon Abdou Wahab Sall, cette initiative s'inscrit dans un vaste programme de renforcement des capacités du personnel de la Police nationale, engagé dans le cadre des orientations stratégiques de l'institution pour la période 2025-2029.

Il a souligné que face au "caractère de plus en plus transnational des menaces sécuritaires", la police doit disposer de personnels "bien formés et dotés de compétences variées, notamment linguistiques". Il a aussi précisé que la phase test de ce partenariat impliquera une vingtaine d'agents issus de divers services, notamment ceux engagés dans la lutte contre la migration irrégulière, les enquêtes judiciaires, la cybercriminalité, la formation, la gestion de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que la collecte et le traitement du renseignement.

La maîtrise de l'espagnol permettra de "faciliter les échanges avec les partenaires internationaux" et de "renforcer l'efficacité des actions menées dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale", a ajouté le contrôleur général de police Abdou Wahab Sall. Il a par ailleurs souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération "fructueuse et de longue date" entre le Sénégal et l'Espagne, notamment dans les domaines de la "sécurité" et de la "gestion des migrations".

La directrice de l'Institut Cervantes de Dakar, Concha Barceló Estevan, a pour sa part estimé que cet accord représente "bien plus qu'un simple engagement administratif". "Il constitue un pont de coopération, de connaissance et de compréhension mutuelle", a-t-elle dit, rappelant que l'espagnol est "une langue mondiale parlée par plus de 600 millions de personnes" à travers le monde.

Elle a indiqué que la maîtrise de cette langue représente "un outil important pour faciliter la communication et la coopération" avec les institutions et les professionnels de nombreux pays. Mme Barceló Estevan a également salué la vision des autorités de la Police nationale sénégalaise qui, selon elle, "misent sur la formation linguistique pour adapter leurs services à un environnement de plus en plus internationalisé".