Sénégal: Réforme pénale visant les actes 'contre-nature' - Un député appelle au respect des valeurs culturelles sénégalaises

Le député Ismaïla Wane a appelé mercredi au respect des valeurs culturelles du Sénégal, accusant certains médias étrangers et organisations de vouloir influencer le débat sur la réforme du Code pénal visant à durcir les peines contre les actes contre-nature.

Il intervenait lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de loi n°05/2026 modifiant l'article 319 de la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal. Depuis l'annonce de cette réforme, "si vous faites le constat, des médias internationaux se sont mis à produire des textes qui, parfois, frisent l'attaque contre le Premier ministre mais aussi contre ce projet de loi", a-t-il déclaré.

Selon lui, ces réactions sont apparues après une déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko annonçant son intention de porter ce projet de loi devant l'Assemblée nationale. Le député membre du parti Pastef au pouvoir estime que derrière ces critiques se cacherait la volonté de certaines organisations de défendre l'homosexualité, une pratique qu'il affirme être en contradiction avec les valeurs culturelles de la société sénégalaise.

Ismaïla Wone a ainsi rappelé que chaque nation dispose, selon lui, du droit de préserver ses propres références sociales et culturelles. "Toute nation a le droit d'incarner ses propres valeurs. Ce qui peut être une valeur dans une société ne l'est pas forcément dans une autre", a-t-il relevé.

S'appuyant sur le principe du relativisme culturel, il a également évoqué les enseignements du sociologue et anthropologue français Claude Lévi-Strauss, selon lesquels aucune culture ne devrait être jugée à partir des critères d'une autre. "Personne n'a le droit de juger la culture d'une société à l'aune de sa propre culture", a-t-il insisté, appelant la communauté internationale à "laisser au Sénégal ses valeurs culturelles et ses références". Le projet de loi examiné par les députés vise à modifier l'article 319 du Code pénal relatif notamment aux infractions contre les mœurs.