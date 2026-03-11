Sénégal: Célébration du 70e anniversaire du premier congrès international des écrivains et artistes noirs en septembre, à Dakar

Dakar — La maison d'édition "Présence africaine" annonce qu'elle va célébrer le 70e anniversaire du premier congrès international des écrivains et artistes noirs à Dakar, du 19 au 22 septembre prochain.

Selon un communiqué transmis à l'APS, mercredi, cet évènement de quatre jours sera organisé au Musée des civilisations noires, l'un de ses partenaires pour cette manifestation. "Il réunira écrivains, artistes, chercheurs et acteurs culturels du continent africain et de sa diaspora", précise le document.

Le premier congrès international des écrivains et artistes noirs, organisé en septembre 1956 à la Sorbonne, à Paris, à l'initiative du Sénégalais Alioune Diop, fondateur de "Présence Africaine", avait réuni des intellectuels du continent africain et de la diaspora, "dans l'objectif d'affirmer une unité culturelle et dénoncer la colonisation".

"C'était le 1er Congrès international des écrivains et artistes noirs, un acte fondateur qui résonne aujourd'hui avec une force renouvelée", lit-on dans le communiqué des organisateurs. Selon Présence africaine, c'est dans cet héritage que s'inscrit cette célébration qui, indique-t-elle, "sera à la fois ancré dans les engagements de 1956 et tourné vers les défis du présent et de l'avenir".

Les discussions, "entre enjeux et réflexions", seront articulées autour de trois séquences, dont celle portant sur "les héritages du congrès de 1956 mais aussi les richesses de la culture négro-africaine". Les organisateurs prévoient de faire "un état des lieux de la crise culturelle actuelle au travers des réalités contemporaines du continent comme de sa diaspora", tout en travaillant à mettre en exergue "les voies de demain pour les écrivains et artistes noirs, à l'aune des bouleversements liés au numérique et à l'intelligence artificielle".