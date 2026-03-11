Madagascar: Antananarivo - Les montagnes d'ordures refont surface

La capitale fait face au retour des ordures dans ses rues. La société municipale d'assainissement rencontre de nouveaux problèmes.

L'éternel problème des déchets refait surface à Antananarivo. Les ordures débordent à nouveau des bacs et provoquent des perturbations de la circulation dans plusieurs quartiers.

« Le sens de circulation devant le bac n'est plus praticable pour les véhicules. La voie est complètement envahie par les déchets qui débordent. Même l'autre sens, encore accessible, est devenu très étroit pour les véhicules », témoigne le président du fokontany d'Andraisoro, dans le cinquième arrondissement, hier.

À Mandrangobato, dans le quatrième arrondissement, la circulation est également perturbée par les déchets qui s'accumulent dans les rues, faute de ramassage régulier.

« Si ce rythme continue, cette route sera totalement bloquée dans deux jours », avance un habitant du quartier. La situation est similaire dans les six autres arrondissements. « Les camions n'ont pas ramassé les ordures depuis trois jours, ce qui explique pourquoi les bacs sont pleins et débordent ainsi», explique la présidente du fokontany d'Andravoahangy Tsena.

Au siège de la Société municipale d'assainissement (SMA), à Nanisana, les camions-bennes, les conducteurs et les éboueurs n'ont pas assuré le ramassage des ordures hier.

« Nous sommes en grève. Nos salaires du mois de février ne sont pas encore payés, alors que nous allons bientôt passer le dix du mois de mars. Ce retard récurrent dans le paiement des salaires nous a poussés à bloquer ce service pour tirer la sonnette d'alarme», lance Nestor Jean Fabien Ratrimoson, délégué du personnel.

À l'arrêt

Les agents sont en grève depuis lundi soir. Plutôt que d'emprunter le chemin du travail, ces agents de la SMA ont aligné leurs véhicules en file sur la rocade avant de les garer au parking de la SMA à Nanisana. Depuis, très peu de véhicules ont quitté le parc. « Quatre véhicules ont déposé des déchets au site de décharge d'Andralanitra ce jour (ndlr : hier) », précise un agent de la SMA sur place. Ces véhicules mobilisés ont assuré la collecte des déchets au niveau des entreprises, mais pas dans les bacs à ordures des quartiers.

Ce nouveau problème de ramassage des ordures se faisait déjà ressentir avant même le début de cette grève des agents de la SMA, à en croire plusieurs témoignages. « Ces dernières semaines, la collecte des déchets est presque à l'arrêt, alors qu'auparavant tout se passait sans encombre », témoigne un habitant de Mandrangobato.

Des agents de la SMA expliquent que le nombre de véhicules mobilisés pour la collecte des déchets a été réduit. « La semaine dernière, seuls trois multibennes et une quinzaine de camions-bennes ont été mis en service, alors que nous disposons normalement de quinze multibennes et de vingt-huit camions », souligne Jimmy Rakotondramanana, contrôleur et délégué du personnel.

« Plusieurs bacs n'ont donc pas été vidés, faute de mobilisation de tous les engins disponibles. On s'interroge sur les raisons », ajoute la même source.

Contactés pour obtenir leur version des faits, les responsables de la SMA n'ont pas donné suite à notre sollicitation.