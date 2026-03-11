Madagascar/Ouganda: Football - Matchs Amicaux - L'Ouganda et le Kirghizistan au menu des Barea

Le sélectionneur Corentin Martins fait appel à de nouveaux joueurs ainsi que plusieurs locaux pour les deux matchs amicaux contre l'Ouganda et le Kirghizistan, fin mars.

La confirmation est attendue cette semaine. Madagascar devrait jouer deux matchs amicaux à la fin du mois de mars. Un sparring-partner africain et un autre asiatique seront au menu des Barea. Les protégés du sélectionneur Corentin Da Silva Martins entameront dans moins de deux semaines le stage de plus d'une semaine en Turquie.

Le président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa, a annoncé début mars la tenue de deux matchs amicaux durant la prochaine fenêtre Fifa, entre le 21 et le 31 mars. Ces rencontres entrent dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale A à la phase qualificative de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) version 2027. D'après ses dires, « Madagascar affrontera l'Ouganda et le Kirghizistan les 27 et 31 mars à Antalya en Turquie ».

Le président de la fédération a également évoqué en début mars que les lettres de demande pour ces matchs amicaux avaient déjà été envoyées auprès de la Fifa et sont encore en attente de confirmation. « Nous attendons cette semaine la lettre de validation de la Fifa. Les convocations des joueurs sont déjà envoyées auprès des présélectionnés. De nouvelles recrues et un peu plus de locaux formeront l'équipe », a souligné le patron de l'instance nationale.

Plus de locaux

Le sélectionneur Corentin Martins travaille depuis plus d'une semaine à la constitution de son équipe. « Le regroupement débutera le 23 mars, premier jour de la fenêtre Fifa », a précisé le président de la FMF. Classé 104e mondial et 21e sur le continent africain, Madagascar affrontera lors de ces matchs de préparation à la CAN deux nations mieux classées. Les Cranes ougandais occupent le 88e rang mondial et 17e en Afrique. L'Ouganda est l'un des trois pays hôtes de la prochaine édition de la CAN. Cette nation compte huit participations en phase finale de la CAN, finaliste en 1978 et récemment huitième de finaliste en 2019 en Égypte.

Le Kirghizistan se trouve, quant à lui, à la 103e place au classement Fifa. Les Faucons Blancs comptent trois phases finales de la Coupe d'Asie, et avaient atteint les huitièmes de finale en 2019. Concernant le calendrier des qualifications à la CAN, les deux premières journées se joueront entre le 21 et le 30 septembre. Les troisième et quatrième journées auront lieu du 1er au 6 octobre. Et les deux dernières journées 5 et 6 qualificatives se dérouleront entre le 10 et le 17 novembre. La deuxième trêve internationale de l'année pour d'autres matchs amicaux de préparation aura lieu au mois de juin.