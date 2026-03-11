Madagascar: Gezani - L'Inde apporte des aides aux sinistrés

Le gouvernement indien a répondu à l'appel de solidarité lancé par les autorités malgaches à la suite de la catastrophe provoquée par le cyclone Gezani à Toamasina.

Hier, un avion-cargo en provenance de l'Inde a atterri à l'aéroport international d'Ivato, transportant trente tonnes d'aide humanitaire. « Ce n'est que le premier lot arrivé, d'autres sont encore attendus », a indiqué le commandant Haja Andriamitantsoa, directeur des opérations au sein du Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC), hier, lors de la cérémonie officielle de remise des dons à l'aéroport international d'Ivato, en présence de la délégation indienne conduite par le chargé d'affaires Mohit Kumar, accompagné de ses collaborateurs et de la secrétaire générale du ministère malgache des Affaires étrangères, Marie Léonine Razanadrasoa.

Cette aide humanitaire comprend des médicaments, des pâtes alimentaires ainsi que divers équipements tels que des couvertures et des récipients de stockage d'eau. Cette assistance est destinée à soutenir les sinistrés dans la région d'Atsinanana. Selon les responsables, ces aides seront acheminées dans les plus brefs délais vers Toamasina. « Les autorités malgaches ont déjà établi un dispositif logistique afin d'assurer leur transport et leur distribution aux populations touchées par les conséquences du passage du cyclone », assure le BNGRC. Plusieurs pays ont déjà répondu à l'appel lancé par Madagascar.