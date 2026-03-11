Madagascar: CUA - Les directeurs assurent les affaires courantes

Malgré l'absence d'un magistrat à la tête de la ville, les affaires courantes sont maintenues à la Commune urbaine d'Antananarivo.

Les services et activités de la capitale continuent de fonctionner. Les opérations d'assainissement dans les marchés se poursuivent, tandis que les services administratifs restent assurés dans les arrondissements.

Les travaux d'assainissement, notamment la réorganisation des marchés, se poursuivent dans la capitale malgré la situation actuelle. « Même après que le Conseil d'État a annulé l'ensemble des voix obtenues par la liste conduite par Harilala Ramanantsoa, ancienne maire de la capitale, les activités essentielles assurées par chaque direction continuent dans la ville », indique une source auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo, hier.

Continuité

Sur le terrain, les opérations de suivi se poursuivent dans plusieurs marchés de la capitale. À Analakely, coeur des activités commerciales, des agents communaux ont été aperçus aux abords du marché. Pour l'instant, ils se contentent d'observer la situation et de surveiller l'occupation des espaces par les vendeurs.

Du côté des commerçants, l'activité se poursuit normalement. « Pour nous, marchands de rue, le travail continue comme d'habitude. Nous devons vendre pour subvenir à nos besoins quotidiens», confie un vendeur installé à Analakely.

Les opérations de ramassage des ordures ont été interrompues dans plusieurs quartiers de la capitale. De plus, hier, les employés de la Société municipale d'assainissement ont observé une grève, faute d'avoir perçu leurs salaires.

Parallèlement, les services administratifs continuent de fonctionner dans les six arrondissements. La délivrance des papiers administratifs, dont les actes de naissance, se poursuit au niveau des bureaux d'état civil afin de garantir l'accès de la population aux documents administratifs essentiels.

Selon des responsables, les agents maintiennent la délivrance des papiers administratifs, notamment les actes de naissance, afin d'éviter toute interruption du service public. Dans plusieurs arrondissements, les usagers continuent ainsi d'affluer pour effectuer leurs démarches, notamment pour obtenir des extraits ou des copies d'actes nécessaires aux inscriptions scolaires, aux procédures administratives ou à divers dossiers officiels.

Des autorités communales assurent que la continuité du service public reste une priorité, dans l'attente de l'évolution de la situation au sein de la municipalité.