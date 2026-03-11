Madagascar: Enseignement Superieur - L'historienne Jacqueline Ravelomanana s'est éteinte

Le monde de l'enseignement et de la recherche à Madagascar est en deuil. La Professeure Jacqueline Ravelomanana-Randrianjafinimanana, historienne, peintre, chercheuse et enseignante de renom, s'est éteinte avant-hier, suscitant une vive émotion au sein de la communauté universitaire.

« Passionnée par la transmission du savoir, elle a consacré sa vie à former des générations d'étudiants et à enrichir le milieu académique malgache », a déclaré l'Université Catholique de Madagascar, rendant hommage à cette éminente enseignante et chercheuse.

Spécialiste des questions de genre, la Professeure Ravelomanana a mené des recherches pionnières sur l'histoire et la condition des jeunes filles malgaches, apportant une contribution précieuse à ce domaine. Sa rigueur intellectuelle, sa bienveillance et son engagement constant ont laissé une empreinte durable auprès de ses étudiants, de ses collègues et de l'ensemble de la communauté universitaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Reconnaissable pour son expertise historique, elle a consacré sa carrière à l'enseignement et à la recherche, notamment en tant que professeure d'histoire à l'Université d'Antananarivo. Ses travaux portaient sur l'histoire de Madagascar, avec un intérêt particulier pour l'éducation et la place des femmes à l'époque coloniale et précoloniale. En parallèle, elle cultivait sa passion pour la peinture, offrant à travers ses oeuvres un autre regard sur la culture malgache.

Ceux qui l'ont connue à l'université témoignent de sa générosité et de sa gentillesse. Ses recherches historiques ont permis de mieux comprendre l'évolution de l'éducation à Madagascar, tandis que ses tableaux apportaient joie et lumière à ceux qui les contemplaient.