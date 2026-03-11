Madagascar: Tennis - Saison 2026 - Deux circuits ITF J30 à l'agenda

La saison internationale 2026 de la Fédération malgache de tennis débutera dès ce mois de mars avec la participation malgache au sommet continental « U18 & Under », prévu du 23 au 27 mars au Caire, en Égypte. Madagascar sera représenté par deux jeunes raquettes les plus prometteuses du moment, Mirija Andriantefihasina et Mahery Raoily, sauf changement de dernière minute.

Sur le plan national, l'un des premiers rendez-vous majeurs sera l'Open de Pâques du Vakinankaratra, programmé du 1er au 4 avril à Antsirabe. Ce tournoi, ouvert à toutes les catégories, marquera véritablement le lancement de la saison domestique.

Le mois d'avril sera également marqué par les compétitions continentales chez les jeunes. Les catégories U14 et U16 auront rendez-vous au Caire pour les championnats d'Afrique juniors organisés par la Confédération africaine de tennis. En mai, Madagascar participera aussi au championnat d'Afrique par équipes U14, un rendez-vous important pour la formation des jeunes talents.

Deux circuits ITF à Antananarivo

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le territoire national, plusieurs compétitions rythmeront la saison. Les championnats régionaux, qui concernent les catégories juniors, vétérans et toutes catégories confondues, s'étaleront du 30 mai au 30 juillet dans les différentes ligues.

Le principal rendez-vous du calendrier national reste toutefois le Championnat de Madagascar, programmé du 17 au 29 août dans la ligue d'Analamanga. Cette compétition réunira les meilleurs joueurs et joueuses du pays dans les catégories juniors, vétérans et toutes catégories. Parallèlement, les jeunes continueront leur parcours sur la scène continentale avec plusieurs rendez-vous africains, notamment les championnats par équipes U16 et les compétitions réservées aux U14 et U12.

La fin de saison sera également marquée par l'organisation à Antananarivo de deux tournois internationaux juniors du circuit International Tennis Federation, les ITF J30, programmés du 29 septembre au 3 octobre puis du 6 au 10 octobre. Ces compétitions offriront aux jeunes malgaches l'opportunité de se mesurer à des joueurs étrangers tout en récoltant des points pour le classement international.

Enfin, l'année sportive se clôturera avec deux rendez-vous traditionnels : le tournoi Big Boss Vétérans à Mahajanga au mois de novembre et l'Open Litchi, prévu en décembre à Toamasina.