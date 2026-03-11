Madagascar: PFL - Cosfa reprend la tête après une victoire par forfait

La bataille au sommet se poursuit dans la conférence Nord. Cosfa retrouve son fauteuil de leader grâce à une victoire par forfait. Le match entre les militaires et les Majungais du Tsaramandroso Formation FC n'a pas pu se tenir dimanche après-midi au stade Rabemananjara, dans le cadre de la 8e journée. La traverse de l'un des deux buts avait été enlevée la nuit précédant le jour du match par le groupe d'arbitres en grève dans la ligue du Boeny.

« Les trois points de la victoire sont attribués à Cosfa car l'équipe hôte, organisatrice de la rencontre, est responsable de la non-tenue du match. Elle n'a pas assuré l'organisation », a expliqué le président de l'Association des clubs de football élite de Madagascar, Henintsoa Rakotoarimanana.

À l'issue de la journée de ce week-end, Cosfa reprend ainsi la première place de son groupe, crédité de 18 points, devant FC Rouge (17 points) et Ajesaia (16 points).

Un autre incident a également marqué la 8e journée. La rencontre entre Antimo Record FC d'Atsimo-Andrefana et AS Sainte-Anne d'Analamanga n'a pas pu aboutir jusqu'à la fin du temps réglementaire. L'équipe hôte avait pu égaliser à un partout dans les cinq dernières minutes. L'arbitre qui officiait la rencontre a dû interrompre le match en raison de menaces à son encontre.

« Nous avons envoyé le rapport du match à la fédération. La décision finale reviendra au conseil de discipline », a précisé le patron du CFEM.