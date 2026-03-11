Madagascar: Livre - Ny Diarin'i Anne Frank au Salon de Paris

La littérature malgache sera à l'honneur à Paris. Du 21 au 22 mars 2026, l'ouvrage Ny Diarin'i Anne Frank, traduction en malgache du célèbre Journal d'Anne Frank, sera présenté au Salon du livre africain de Paris, organisé au Réfectoire des Cordeliers, situé au 15, rue de l'École de Médecine, dans le 6earrondissement.

Cet ouvrage est le fruit du travail de traduction de Michèle Rakotoson et Riambola Mitia. Il est produit par Vima Dis en collaboration avec Opération Bokiko. Sur le stand, d'autres productions seront également exposées, notamment celles de Ranjasoa Publishing, maison d'édition basée aux États-Unis, ainsi que celles de l'association franco-malgache P'Art Ile Madagascar, dirigée par Patricia Salomon, belle-fille de Dox.

La présence de Ny Diarin'i Anne Frank s'inscrit dans la 5e édition du Salon du livre africain de Paris, placée cette année sous le thème de la jeunesse africaine. Cet événement littéraire réunit chaque année des auteurs, éditeurs et passionnés de lecture autour des oeuvres et des expressions culturelles du continent africain. Il constitue une importante vitrine pour la diffusion des ouvrages africains auprès d'un public international et favorise les échanges autour de la création littéraire.

À cette occasion, Michèle Rakotoson figure parmi les invitées de cette célébration. Écrivaine francophone reconnue, elle a reçu en 2024 le Prix Pola ainsi que le Prix Orange du Livre en Afrique.