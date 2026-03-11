Madagascar: Rugby à XV - TOP 12 - FT Manjakaray et CEA se battent pour l'honneur

Le duel entre FT Manjakaray et CEA promet des étincelles, dimanche. Derrière le leader Cosfa, les deux prétendants joueront gros : la deuxième place du classement provisoire.

Après six journées disputées dans le championnat de Madagascar de rugby à XV première division masculine, la lutte pour la première place reste particulièrement serrée. La confrontation entre FT Manjakaray et le Club Étoile d'Andranomanalina, ou CEA, s'annonce ainsi comme l'un des chocs les plus attendus de cette phase aller du Top

12 XXL Energy, ce dimanche à partir de 15 heures au stade Makis Andohatapenaka.

Champion de Madagascar en titre, et dépossédé de ses éléments clés cette saison, le FT Manjakaray, qui occupe actuellement la troisième place du classement provisoire avec 24 points, va affronter ses anciens frères d'armes devenus joueurs de CEA. Coéquipiers d'hier devenus frères rivaux d'aujourd'hui, cette rencontre revêt un enjeu particulier pour les deux équipes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le club de Manjakaray totalise cinq victoires pour une seule défaite et affiche une différence de points de +47. Une performance respectable, mais qui ne reflète pas totalement les ambitions du tenant du titre, bien décidé à revenir au sommet.

L'expérience du champion

En face, le CEA pointe au deuxième rang avec 27 points, juste derrière le Cosfa. Les rugbymen d'Andranomanalina affichent également cinq victoires pour une défaite, mais leur impressionnant goal-average de +130 témoigne de leur puissance offensive depuis le début de la saison. Avec des lignes arrière rapides et des finisseurs efficaces, le CEA s'est imposé comme l'une des équipes les plus redoutables du championnat.

Sur le papier, l'avantage semble donc pencher du côté du CEA. Les attaques menées par Jean-Yves Rakotomalala, Alain, Tinoh ou encore Laou ont déjà fait parler la poudre lors des premières journées, multipliant les essais et mettant souvent leurs adversaires sous pression.

Mais FT Manjakaray ne compte pas se présenter en victime désignée. Fort de son statut de champion en titre, le club mise sur son expérience et la solidité de son collectif pour renverser la tendance. Sous la direction de son capitaine Lahatra Ramamonjisoa, les joueurs comme Koroka ou Gros entendent rappeler que Manjakaray reste une référence du rugby malgache.

Présent dimanche dernier au stade pour suivre la rencontre entre Cosfa et TAM, Lahatra Ramamonjisoa n'a d'ailleurs pas caché l'ambition de son équipe pour ce choc direct. « Ce sera un match palpitant et très intéressant à suivre. Nous sommes les champions en titre et c'est à nous de prendre l'initiative pour montrer nos valeurs », a-t-il affirmé.

Du côté du CEA, le discours est tout aussi déterminé. Les joueurs savent qu'une victoire leur permettrait de consolider leur place de dauphin et de rester dans le sillage du leader.