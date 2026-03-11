Madagascar: Tsiafahy - Deux gendarmes blessés lors d'une intervention

Deux gendarmes avaient été blessés au début du mois de mars lors d'une attaque à main armée survenue à Andrailambo, dans la commune de Tsiafahy. Lundi, lors d'une nouvelle intervention, l'homme soupçonné d'avoir participé au crime et d'avoir blessé les « bérets noirs » a été abattu.

Les Forces de l'ordre avaient reçu l'information que ce suspect, recherché depuis longtemps pour vols de bétail et braquages, se trouvait à son domicile à Ambatofotsy. Douze gendarmes ont été mobilisés pour l'interpeller. Il a opposé une résistance violente et tentait de s'emparer du fusil d'un militaire et de les attaquer avec des armes blanches. Il a ensuite pris la fuite malgré les sommations. Touché par balles, il a succombé à une forte hémorragie, son corps ayant été retrouvé à environ cinq cents mètres du lieu de l'affrontement.

Sur place, les gendarmes ont saisi trois zébus sans papiers, six porcs et divers objets suspects, dont une pince coupante et des morceaux de métal susceptibles d'être liés à des vols. Son corps sans vie a été transporté au CSB II de Tsiafahy avant d'être transféré au CHUJRA pour autopsie.