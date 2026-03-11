Madagascar: Degats Cycloniques - Des fils électriques rasent le sol à Toamasina

Des habitants de Toamasina tirent la sonnette d'alarme face à la présence de câbles électriques traînant à même le sol, après la montée des eaux provoquée par les fortes pluies qui se sont abattues sur la région ces derniers jours. Ils redoutent un risque d'électrocution.

Selon leurs témoignages, une personne aurait déjà été électrocutée à proximité, ce qui renforce l'inquiétude au sein de la population.

« La victime était inconsciente lorsque nous l'avons emmenée à l'hôpital », racontent les personnes qui l'ont transportée vers l'établissement de santé.

Les habitants craignent également un retour brusque du courant, alors que l'eau stagne encore dans plusieurs zones. « Nous avons très peur. Le poteau est tombé près de chez nous et les fils sont toujours là. Nous avons signalé la situation, mais on nous a répondu qu'il fallait attendre notre tour d'intervention », confie un habitant de cette ville durement touchée par le cyclone Gezani. Beaucoup vivent dans l'angoisse pour la sécurité de leurs enfants, qui se rendent chaque jour à l'école au milieu de câbles électriques traînant au sol.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les riverains demandent ainsi aux responsables de la Jirama d'intervenir rapidement afin de retirer ces câbles et de sécuriser la zone.

De son côté, la Jirama a publié un communiqué à l'attention de ses clients à Toamasina lundi. La société demande notamment aux utilisateurs de groupes électrogènes de couper le disjoncteur relié au compteur de la Jirama. Cette mesure vise à éviter tout danger lié à un retour brusque de l'électricité sur le réseau de distribution, alors que des techniciens sont actuellement mobilisés sur le terrain pour effectuer des travaux de réparation.