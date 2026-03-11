Sénégal: Production d'électricité - Baisse de 19,4 % en décembre 2025

11 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

En décembre 2025, la production totale d'électricité au Sénégal a enregistré une baisse significative de 19,4% en variation mensuelle. C'est ce qui ressort des données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie dans son rapport intitulé "Repères statistiques".

Selon l'agence, ce repli est lié à la baisse simultanée de la production propre de la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) ainsi qu'à la diminution des achats d'électricité auprès des producteurs indépendants.

En effet, les achats d'électricité effectués par la Senelec auprès des producteurs indépendants ont chuté de 23,5% au cours du mois de décembre 2025. Parallèlement, la production propre de la société nationale d'électricité a également reculé, affichant une baisse de 5,5% sur la même période.

Comparée à la même période de l'année précédente, la production totale d'électricité enregistre également un recul. En glissement annuel, elle fléchit de 4,3% par rapport au niveau observé en décembre 2024.

Malgré ce repli observé au mois de décembre, l'évolution sur l'ensemble de l'année reste positive. En effet, la production totale d'électricité progresse de 1,2% en cumul sur les douze mois de 2025, comparée à la même période de l'année 2024.

