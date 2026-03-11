Sénégal: Plan de transformation de l'Adepme - Une initiative qui vise la formalisation de 100.000 entreprises d'ici 2030

Formaliser 100 mille entreprises d'ici 2030. C'est l'objectif que s'est fixé l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme). Dans ce cadre, la structure a élaboré et lancé un plan de transformation. La cérémonie de lancement de ce programme a eu lieu le 10 mars 2026.

« Avec ce programme, l'objectif est de formaliser 100.000 unités, d'accélérer la digitalisation de 10.000 entreprises et d'accompagner 400 start-up, ainsi que 320 structures dans les filières et les pôles territoriaux », a déclaré Alpha Thiam, Directeur général de l'Adepme. Il a affirmé que la réussite de la Vision « Sénégal 2050 » dépendra largement de la capacité du pays à générer davantage d'entreprises solides et compétitives.

« La Vision Sénégal 2050 réussira si nous parvenons à générer le maximum d'entreprises. Mais elle réussira surtout si nous générons le maximum d'entreprises viables, formelles, financées, bien gérées, technologiquement à niveau, capables d'honorer des marchés, de créer de la valeur, de payer des impôts, de créer des emplois durables», a souligné Alpha Thiam. Ce dernier a invité l'ensemble des acteurs à s'engager pour une transformation structurelle de l'économie. Il a notamment insisté sur la nécessité de faciliter l'accès des Pme au financement.

«Les Pme constituent la force vive de notre économie. Elles sont les moteurs de la création d'emplois, les incubateurs d'innovation, les vecteurs de dynamisme économique dans nos territoires et les piliers d'une croissance inclusive. Mais pour que les Pme puissent jouer pleinement ce rôle stratégique, nous devons leur offrir les conditions nécessaires à leur développement », a indiqué Serigne Guèye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce.

