Sénégal: Ziguinchor - La future loi climat au menu d'un atelier régional

Ziguinchor — Des autorités administratives et territoriales, des représentants de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers de la région de Casamance (sud) ont pris part, mercredi, à Ziguinchor, à un atelier de consultation régionale dédié à l'élaboration d'une future loi sur la gouvernance climatique au Sénégal, a constaté l'APS.

Cette initiative, qui a regroupé des acteurs provenant de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, a eu pour objectif de renforcer la gouvernance climatique et à mieux intégrer les enjeux environnementaux dans les politiques de développement, selon les participants. En présidant la rencontre, le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a salué une mobilisation qu'il considère comme le signe d'un "engagement collectif face aux défis climatiques" et d'une "réelle volonté de bâtir une gouvernance environnementale solide et inclusive".

Il a rappelé que, même si le Sénégal contribue faiblement aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, ses territoires subissent déjà fortement les effets du changement climatique. "Autrefois, nous évoquions les effets du changement climatique, mais aujourd'hui nous les subissons de plein fouet", a-t-il souligné, citant, entre autres, l'érosion côtière, la salinisation progressive des terres, la dégradation des écosystèmes et la perte de la biodiversité.

Selon lui, la future loi sur le climat ne doit pas être seulement un texte normatif, mais plutôt "un instrument structurant, garantissant la cohérence, la continuité et l'efficacité de l'action climatique". Prenant la parole de l'atelier régional au nom du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, la directrice du Changement climatique et de la Transition écologique a souligné que cette rencontre constitue "une étape clé dans le processus d'établissement d'une loi sur le climat".

Madeleine Diouf a notamment rappelé que le Sénégal a déjà adopté plusieurs instruments de planification de l'action climatique, tels que les contributions déterminées au niveau national et les plans d'adaptation. Elle a également précisé que le pays finalise actuellement sa troisième contribution déterminée nationale.

Toutefois, a-t-elle relevé, il est nécessaire de se doter 'un cadre législatif intégré et contraignant" afin de rendre plus "efficiente la gouvernance de la question climatique". "Cette loi en gestation sur le climat sera une avancée sur le plan stratégique , car elle permettra d'institutionnaliser la gouvernance climatique dans notre pays, de préciser les responsabilités aux différents niveaux et de donner un cadre légal aux engagements internationaux", a-t-elle souligné.

La directrice du Changement climatique et de la Transition écologique a dans le même temps insisté sur l'importance d'un processus inclusif impliquant l'ensemble des acteurs, en particulier les collectivités territoriales, la société civile, le secteur privé, les femmes et les jeunes.

Le représentant du président du Conseil départemental de Ziguinchor, Maleyni Diedhiou, a pour sa part souligné que les territoires de la région subissent déjà les conséquences du changement climatique à travers les phénomènes tels que la variabilité des précipitations, la dégradation des écosystèmes, l'érosion côtière et les pressions sur les ressources naturelles, affectant notamment l'agriculture et la pêche.

Selon lui, ces consultations régionales organisées à Ziguinchor permettront d'enrichir la future loi afin qu'elle reflète "les réalités et les préoccupations des territoires" Venu représenter le maire de Ziguinchor, Abdou Sané a salué l'initiative du ministère de l'Environnement, notant que la forte mobilisation des acteurs montre l'importance accordée à la question climatique. "Sans une loi encadrant les actions menées en faveur du climat, toute la mobilisation autour de cette question risque de ne produire que des réponses ponctuelles et inefficaces", a-t-il déclaré.