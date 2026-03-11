Sénégal: La Sonaged distribue 150 kits de 'ndogou' à Ziguinchor, en partenariat avec l'association Santé Sociale Afrique

Ziguinchor — La Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) a distribué cent cinquante kits de "ndogou" à des habitants de Ziguinchor (sud) et à ses employés dans cette région, mardi soir, dans le cadre d'une activité organisée en partenariat avec l'association Santé Sociale Afrique.

Cette initiative vise à promouvoir les valeurs de solidarité, de partage et de cohésion sociale, particulièrement importantes durant la période du Ramadan. S'exprimant lors de la cérémonie, le délégué départemental de la SONAGED, également responsable de l'association Santé Sociale Afrique, Matar Mbaye, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans une dynamique collective impliquant l'ensemble des acteurs du secteur.

"Nous sommes peut-être à l'initiative, mais cette activité est celle de tout le monde. C'est pourquoi, nous saluons l'implication du délégué général ainsi que de l'ensemble des agents", a-t-il déclaré. Il a également souligné que les valeurs religieuses et sociales encouragent le service à la communauté.

Selon lui, cette initiative vise non seulement à soutenir les populations pendant le Ramadan, mais aussi à renforcer l'esprit de famille au sein de la Sonaged. Les populations environnantes ainsi que des agents de la Sonaged sont les bénéficiaires de "kits" de Ndogou. Les organisateurs ont par ailleurs réaffirmé leur volonté de pérenniser ce type d'actions sociales, afin de consolider les liens de solidarité au sein des communautés.