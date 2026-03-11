Sénégal: Korka Diaw, un leadership au service des femmes rurales

Richard-Toll — Figure incontournable dans la vallée du fleuve Sénégal, en raison de son engagement en faveur du secteur agricole, Korka Diaw s'est imposée, au fil des ans, comme une référence dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin en milieu rural.

À travers la filière rizicole, cette originaire de Matam ayant grandi à Richard-Toll, oeuvre à renforcer, depuis plusieurs années maintenant, la place des femmes dans l'agriculture et à valoriser la production locale. C'est que Korka Diaw nourrit depuis son enfance un attachement profond à la terre et aux activités agricoles. L'entrepreneure est aussi la promotrice d'une marque de riz local, ce qui lui permet non seulement de contribuer à promouvoir la production nationale, mais aussi à créer des opportunités économiques pour de nombreuses femmes impliquées dans la filière rizicole.

Son engagement s'étend également au plaidoyer pour une meilleure reconnaissance du rôle des femmes dans le secteur agricole. "L'agriculture n'est pas seulement un métier pour moi. C'est une passion et une responsabilité. Nous devons valoriser nos terres et montrer que les femmes peuvent jouer un rôle central dans la production agricole", confie-t-elle. "Notre objectif est de montrer que le riz produit localement peut rivaliser avec celui importé. Mais au-delà du produit, nous voulons surtout créer de la valeur pour les femmes qui travaillent dans les champs et dans la transformation", ajoute-t-elle.

Elle considère désormais l'entrepreneuriat agricole comme un levier important pour l'autonomisation économique des femmes rurales, sans compter que quand une femme réussit dans l'agriculture, "c'est toute une famille qui en bénéficie, parfois même toute une communauté".

Un réseau de plus 16 000 femmes mobilisées

Au-delà de ses activités entrepreneuriales, Korka Diaw joue également un rôle central dans l'organisation et la structuration des femmes rurales. Elle dirige le Réseau des femmes agricultrices du nord (REFAN), une organisation regroupant près de 16 000 membres dont 3000 jeunes filles issues de plusieurs localités de la vallée du fleuve Sénégal. À travers ce réseau, elle œuvre à accompagner les productrices agricoles, par le biais de formations, d'échanges d'expériences et d'actions de plaidoyer pour un meilleur accès aux ressources.

"Les femmes travaillent énormément dans l'agriculture, mais leur contribution n'est pas toujours visible. Avec le REFAN, nous voulons leur donner une voix et renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent développer leurs activités", dit-elle. Le parcours de Korka Diaw est un exemple de détermination. D'avoir arrêté ses études en classe de CM2 ne l'a pas empêchée de s'imposer comme une figure influente du monde agricole. Son expérience et son leadership lui valent d'être régulièrement invitée dans plusieurs instituts supérieurs du Sénégal pour partager son parcours avec les étudiants.

Elle dit toujours répéter aux étudiants que l'école est certes importante, mais que "la détermination et le travail peuvent aussi ouvrir beaucoup de portes". Au fil des années, l'engagement de Korka Diaw a été salué par plusieurs distinctions. En décembre 2023, elle a été désignée Meilleure entrepreneure agricole 2023 par la structure RAF'PROD Sénégal. Cette distinction lui a été remise en présence d'Oulimata Sarr, ancienne ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération.

Plus récemment, lors du African Food Systems Forum 2025, la vallée du fleuve Sénégal a également été mise à l'honneur pour sa contribution au développement agricole. À cette occasion, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne, a distingué plusieurs producteurs de la région, dont Korka Diaw. Pour l'intéressée, ces reconnaissances constituent avant tout un encouragement à poursuivre son engagement.

"Ces distinctions ne sont pas seulement pour moi, elles récompensent toutes les femmes qui travaillent chaque jour dans les champs pour nourrir leurs familles et contribuer au développement de l'économie du pays", insiste-t-elle.

Korka Diaw incarne aujourd'hui un leadership féminin engagé dans la transformation du secteur agricole au Sénégal. Par son parcours et son engagement, elle continue d'inspirer de nombreuses femmes et les conduit à s'impliquer davantage dans l'entrepreneuriat agricole et dans le développement de leurs communautés. "Je veux que les femmes comprennent qu'elles ont leur place dans l'agriculture moderne. Nous devons croire en notre potentiel et travailler ensemble pour développer nos terroirs", conclut-elle.