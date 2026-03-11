Congo-Kinshasa: Comment lutter efficacement contre l'esclavage sexuel

11 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les violences sexuelles liées au conflit dont le viol collectif, l'esclavage sexuel, les mariages forcés et les grossesses forcées sont utilisées comme armes de guerre et de domination dans l'Est de la RDC.

Par ailleurs, les enfants nés de viol sont particulièrement vulnérables : absence d'enregistrement, exclusion affective et scolaire, stigmatisation, vide juridique sur la question, etc. Les mécanismes de prévention et de protection restent insuffisants malgré les efforts du gouvernement congolais et de ses partenaires.

C'est ce qui a motivé le lancement d'une campagne contre l'esclavage sexuel et le phénomène des enfants nés du viol dans les conflits armés en RDC.

Quelles stratégies efficaces mettre en place pour une lutte efficace contre l'esclavage sexuel et le phénomène des enfants nés du viol ?

Patrice Vahard, Directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et Maitre Gisele Kapinga Ntumba, commissaire nationale en charge des droits de la femme et de l'enfant à la Commission Nationale des Droits de l'homme en parlent avec Jocelyne Musau dans Okapi

