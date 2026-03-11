Congo-Kinshasa: Insalubrité à Limete - Immondices à ciel ouvert, habitants et autorités appelés à agir pour la santé publique

Dans la commune de Limete, à Kinshasa, l'insalubrité demeure une préoccupation majeure au quartier Mombele. Des tas d'immondices s'accumulent le long de plusieurs avenues et dans certains coins de rues, exposant les habitants à des risques sanitaires.

Sur place, des déchets ménagers sont visibles un peu partout. Par endroits, ils dégagent des odeurs nauséabondes qui incommodent les riverains et alimentent les craintes liées à la propagation de maladies.

Les habitants reconnaissent leur part de responsabilité

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à cette situation, certains habitants admettent que le comportement de la population contribue à l'aggravation de l'insalubrité. Selon eux, de nombreux ménages continuent de jeter les ordures dans les espaces publics, notamment en raison du manque d'organisation dans la gestion et la collecte des déchets.

Plusieurs riverains appellent ainsi les autorités à renforcer la sensibilisation et à mettre en place des dispositifs efficaces pour améliorer l'assainissement du quartier.

« Nous demandons plus de sensibilisation et l'installation de dispositifs de collecte des déchets, ainsi qu'un suivi régulier pour encourager les bonnes pratiques, car nous sommes exposés à plusieurs maladies », témoignent deux habitants du quartier.

Une responsabilité partagée

Pour sa part, la représentante de la bourgmestre de la commune de Limete reconnaît les défis liés à la gestion des déchets et appelle également à une collaboration entre les autorités locales et la population.

Face à cette situation, la responsabilité apparaît donc partagée entre les habitants et les autorités. Tous sont appelés à conjuguer leurs efforts pour rendre le quartier Mombele plus propre et offrir un environnement plus sain aux résidents.