Congo-Kinshasa: L'épidémie de choléra déclarée dans la zone de santé de Mwenga, 5 décès enregistrés

Une épidémie de choléra a été déclarée dans la zone de santé de Mwenga, dans le territoire du même nom au Sud-Kivu. Au total, 28 cas ont déjà été recensés, dont 5 décès, selon les autorités sanitaires locales.

Le médecin chef de la zone de santé de Mwenga, Dr Cos Kenemo, indique que la maladie a été officiellement déclarée à la 9e semaine épidémiologique de cette année, après la confirmation biologique de plusieurs cas.

« L'épidémie de choléra a été déclarée dans la zone de santé de Mwenga après la confirmation biologique de 5 échantillons sur les 8 prélevés. À ce jour, la zone a enregistré 28 cas dont 5 décès, parmi lesquels 3 dans la communauté et 2 dans les structures de soins », a-t-il expliqué.

Trois aires de santé touchées

Les cas de choléra ont été notifiés dans trois aires de santé, notamment Biganda, Tuseswa et Kalole. Les équipes sanitaires locales ont déjà mis en place des mesures préventives afin de limiter la propagation de la maladie.

La Division provinciale de la santé (DPS) du Sud-Kivu a apporté un premier appui en intrants médicaux, comprenant 150 litres de Ringer lactate, des trousses de perfusion ainsi que du chlore pour la désinfection.

Manque d'eau potable et d'infrastructures adaptées

Malgré cet appui, le médecin chef de zone déplore plusieurs défis, notamment l'absence d'un centre de traitement du choléra (CTC) pour assurer une prise en charge adéquate des malades.

Il souligne également que la faible couverture en eau potable dans la zone constitue l'un des principaux facteurs favorisant la propagation de la maladie.

Les autorités sanitaires appellent ainsi la population à respecter les mesures d'hygiène, notamment le lavage régulier des mains, le traitement de l'eau de boisson et la consultation rapide des structures de santé en cas de symptômes.