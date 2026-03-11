Congo-Kinshasa: Goma ciblée par des frappes présumées de drones

La ville de Goma a été touchée ce mercredi matin, vers 4 h 30, par deux frappes présumées de drones dans la zone du quartier Himbi, rapportent plusieurs sources concordantes.

Au réveil, la population, encore sous le choc, a tout de même repris ses activités : les écoles ont ouvert et accueillent les élèves, et les transports en commun circulent sur les principales artères de la ville, selon des témoignages recueillis sur place.

Ces frappes auraient causé des dégâts matériels et humains, ajoutent d'autres sources.

Cette attaque est la première à toucher directement un quartier non périphérique de la ville de Goma depuis la fin des combats de l'année dernière, lorsque la ville est passée sous occupation de l'AFC-M23. Les habitants interrogés par Radio Okapi condamnent fermement cette escalade de la violence observée depuis quelques semaines dans la province, appellant au règlement du conflit par la diplomatie.

Pour eux, il est impératif que les acteurs impliqués fassent de leur mieux pour ne pas imposer à la population le traumatisme d'une nouvelle guerre urbaine. "Dans une ville où l'on tente simplement de survivre, nous n'avons pas besoin du bruit des armes", a dit une mère qui venait de déposer son enfant à l'école.