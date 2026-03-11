Gabon: Bolossoville / Gabon l'honorable Eric Essono Mezui rencontre sa base

10 Mars 2026
Gabonews (Libreville)
Par Gérard Minko

L'honorable Eric Essono Mezui a rencontré sa base dans le District de Bolossoville / 2e siège à l'occasion de sa tournée parlementaire. Profitant de son séjour dans la localité, l'élite du 2e siège du département du Haut- Ntem (Minvoul) est allé deviser avec ses électeurs sur les aspects liés au renforcement de leur circonscription politique.

La première sortie de l'élu du 2e siège au département du Haut-Ntem Eric Essono Mezui, vient de s'achever sur une note de satisfaction générale. Ce premier contact a permis à l'élu de mettre en lumière la vision du Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'est engagé à faire du Gabon, un pays des bâtisseurs où tout le monde est convié à poser sa pierre à l'édifice pour construire un Gabon nouveau où il fait bon vivre en paix.

De cette tournée marathon, le député Eric Essono Mezui de son petit nom" Kéké "en a profité pour rendre compte du travail de la dernière session parlementaire. Dans cette optique, il a entretenu les populations et ce, à chaque étape sur la nouvelle taxe d'habitation décidée par le gouvernement dont celle-ci boostera le développement local.

Au cours des échanges, le député a pu recueillir quelques préoccupations des populations dont celles liées à l'adduction d'eau, d'électricité, la santé, l'éducation... qu'il a dit y transmettre à qui de droit. En outre, il a réitéré les quelques axes de son programme sur le développement des forets tout comme à l'assistance des associations féminine. Durant ce périple, l'élu du 2e siège a marqué les esprits par son d'écoute et le message a été de nouveau de renforcer l'unité et la cohésion au sein des populations. Par ailleurs, les populations ont salué la promotion de leur élu à des plus hautes fonctions à la CEMAC.

