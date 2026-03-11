Gabon: Le Coach Anicet Yala assure l'intérim à la tête des Panthères

La Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) a officiellement nommé Anicet Yala comme sélectionneur par intérim de l'équipe nationale A du Gabon ce mardi 10 mars 2026. Cette décision intervient dans un climat de reconstruction pour le football gabonais, après une période de turbulences majeures au sein de l'encadrement technique.

Anicet Yala n'est pas un nouveau visage pour les supporters gabonais. Réputé pour sa connaissance du terrain et sa capacité à gérer les transitions, il a été choisi par la FEGAFOOT, en concertation avec le ministère des Sports, pour sa solide expérience. Il dirigeait jusqu'ici l'équipe nationale des moins de 20 ans. Il a déjà servi comme sélectionneur adjoint chez les Panthères À, ce qui facilite son intégration immédiate.

La nomination d'Anicet Yala fait suite à une crise profonde au sein de la sélection du Gabon. Après une performance jugée catastrophique lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025) au Maroc, le gouvernement avait pris des mesures radicales fin décembre 2025. Dissolution totale du staff technique dirigé par Thierry Mouyouma.

Suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre pour restructuration. Mise à l'écart de certains cadres, dont le capitaine emblématique Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré un appel à candidatures qui a attiré 605 dossiers de techniciens internationaux début février 2026, les autorités sportives ont préféré miser sur une solution locale et maîtrisée pour assurer la transition immédiate.

Yala arrive dans un moment critique. Les Panthères ont subi une chute brutale au classement FIFA, se retrouvant au 86ème rang mondial en janvier 2026. Sa mission prioritaire sera de remobiliser un groupe meurtri et de préparer les prochaines échéances internationales, notamment dans le cadre des FIFA Series de mars 2026. Son intérim devra stabiliser l'équipe en attendant la nomination d'un sélectionneur définitif issu du long processus de recrutement en cours.