Gabon: Élection Fegafoot - Dr Axel Nguema Edou souhaite une élection équitable

Le 9 mars 2026, le Dr Axel Nguema Edou, candidat déclaré à la présidence de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), a tenu un point de presse décisif à Libreville. Dans un contexte marqué par l'annonce officielle de la date du scrutin pour le 18 avril 2026, ce spécialiste en management du sport a lancé un « appel à la raison » pour garantir une élection équitable et transparente.

Le Dr Nguema Edou a réitéré son constat d'une « crise profonde » touchant toutes les strates du football national. Selon lui, les échecs répétés, notamment l'élimination précoce lors de la CAN 2025, ne sont que les symptômes d'une gestion défaillante. Il pointe du doigt plusieurs dysfonctionnements majeurs, notamment une absence de stratégie claire. Un manque de vision à long terme qui empêche le développement durable des championnats locaux, une gouvernance opaque, des interrogations persistantes sur la gestion financière et administrative de l'instance fédérale.

Une focalisation excessive sur l'équipe nationale « A » au détriment des catégories de jeunes et des structures locales. Le point d'orgue de son intervention d'hier portait sur le processus électoral. Le candidat exhorte les instances à assurer un scrutin qui respecte les principes de neutralité et de transparence recommandés par la FIFA. Pour lui, restaurer la confiance nécessite d'associer toutes les parties prenantes -- clubs, ligues et arbitres -- à une dynamique de changement réel.

Le Dr Axel Nguema Edou a rappelé les piliers de son projet pour la FEGAFOOT, visant à faire de la fédération une « locomotive » pour le pays avec le renforcement de la gouvernance, l'instauration d'un modèle économique fiable et transparent. Bâtir l'avenir en formant des talents locaux ayant une identité gabonaise forte. Collaborer avec l'État pour doter le pays d'équipements adaptés aux réalités professionnelles.

En tant qu'enseignant-chercheur et ancien vice-président de l'Association Nationale des Footballeurs Professionnels du Gabon (ANFPG), Axel Nguema Edou se positionne comme le candidat de la rupture structurelle face aux pratiques passées.