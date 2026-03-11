Madagascar: Toamasina - L'ONG Peace Boat au chevet de la population

Cela fait exactement un mois que le cyclone Gezani a frappé la ville de Toamasina. Les dégâts laissés par la catastrophe naturelle n'ont pas modifié le programme du grand paquebot Pacific World d'effectuer deux jours d'escale depuis lundi au port de Toamasina.

Le navire de croisière Pacific World / Peace Boat transporte à son bord plus de 1 760 croisiéristes japonais venus visiter les sites touristiques et découvrir les richesses de la région Atsinanana. « Cette escale touristique contribue au développement économique local avec un apport de plus de deux cent cinquante mille dollars (250 000 dollars) en devises étrangères soit 1 037 940 250 ariary pour la ville du premier port de Madagascar. Ces devises permettraient certainement de stimuler l'économie locale, soutenir les petites entreprises ainsi que le secteur du tourisme local et redynamiser la ville après le sinistre », a déclaré un opérateur économique local.

De plus, les visiteurs n'étaient pas venus les mains vides. En guise de solidarité, l'équipage de Peace Boat et de Pacific World a fait don de plus de sept cents articles de literie ainsi que des couvertures et autres équipements aux autorités locales afin de soutenir les victimes du cyclone Gezani.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La remise de ces dons s'est déroulée lors de la rencontre entre les représentants de l'ONG Peace Boat (bateau de la paix) et le chef de la région Atsinanana, Jean Jugus Razafiarison, le député de Madagascar élu à Toamasina, Roland Ratsiraka, ainsi que le directeur général de la Société du port à gestion autonome de Toamasina (SPAT), Heritiana Anicet Randriambahokaka, ainsi que la directrice régionale du tourisme et de l'artisanat d'Atsinanana, Nirina Bienvenue Razafimahenina, à bord du grand paquebot, lundi dernier.

« Même si la ville n'est pas encore propre et que les dégâts sont encore importants, ils n'ont pas modifié leur programme et sont arrivés à Toamasina comme prévu », a expliqué le député de Toamasina. Peace Boat est une organisation non gouvernementale (ONG), basée au Japon, fondée en 1983, qui œuvre pour la paix dans le monde. Elle a été fondée par une femme qui a survécu à la bombe atomique à Hiroshima. Elle milite activement pour que les bombes atomiques ne soient plus jamais utilisées.

L'ONG promeut la paix, les droits humains, le développement durable et l'éducation à travers une vingtaine de voyages éducatifs autour du monde. Fonctionnant selon un modèle d'entreprise sociale, elle organise des croisières de trois mois autour du monde accueillant environ mille participants, favorisant ainsi les échanges interculturels et l'engagement citoyen.