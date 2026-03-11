Tunisie: Tenue pour l'Aïd al-Fitr - Les magasins de fripe séduisent toutes les catégories sociales

11 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les magasins de vêtements d'occasion (fripe) connaissent une forte affluence en Tunisie, attirant une clientèle très variée allant des classes modestes aux familles aisées, a indiqué Sahbi Mellawi, président de la Chambre nationale syndicale des commerçants de vêtements d'occasion.

Intervenant ce mercredi 11 mars 2026 sur Express Fm, Mellawi a précisé que l'intérêt pour la fripe s'est particulièrement intensifié ces dernières années, surtout pendant les périodes de fête. Selon lui, les trois derniers jours ont enregistré une activité commerciale très soutenue, avec une hausse notable de la fréquentation des magasins spécialisés.

Il a également appelé les commerçants de vêtements neufs à adapter leurs prix au pouvoir d'achat des citoyens, soulignant que les vêtements d'occasion représentent une solution accessible pour toutes les catégories sociales.

Les prix dans les magasins de fripe varient selon la qualité des articles. Le coût d'une "tenue de l'Aïd" se situe généralement entre 20 et 150 dinars, permettant aux familles de se procurer des vêtements en adéquation avec leurs moyens. Les magasins proposent également des vêtements d'hiver et de demi-saison, répondant aux besoins variés des consommateurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Mellawi, environ 40 % des clients se tournent vers les magasins de fripe, un phénomène qu'il qualifie de "double tranchant" : il permet à la fois de répondre aux besoins des citoyens et de servir toutes les couches sociales, tout en restant compétitif face aux vêtements neufs.

Ce marché en plein essor illustre l'importance croissante de la fripe dans la vie quotidienne des Tunisiens et son rôle dans la gestion du pouvoir d'achat dans un contexte économique tendu.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.